Путин обсудил с Совбезом РФ миграционную политику

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России вопросы миграционной политики.

"У нас сегодня несколько вопросов, в том числе вопросы миграционной политики", - сказал Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

