Сотрудник предприятия ранен при атаке дронов в Белгородской области

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Восемь муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, ранен мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Коммерческое предприятие в городе Шебекино дважды атаковано дронами. Ранен сотрудник. Бойцы самообороны доставили мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями грудной клетки, живота, рук и ног в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи он будет переведён в областную клиническую больницу", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

По его информации, на территории предприятия в результате атак в одном из помещений повреждены кровля и оборудование, огнём уничтожен служебный КамАЗ.

Также Гладков сообщил, что за сегодняшний день в Белгороде повреждено остекление в 29 квартирах 14 многоквартирных домах. В одном частном доме выбиты окна, во втором - посечён забор. У 38 автомобилей имеются различные повреждения. В двух коммерческих объектах и двух социальных объектах повреждено остекление.

Также в областном центре посечены кровли административного здания и Собора Смоленской иконы Божией Матери. В здании городской администрации повреждены остекление и фасад.

В Белгородском районе в трех населенных пунктах от удара БПЛА поврежден частный дом и два автомобиля.

В Грайворонском округе город Грайворон атакован двумя беспилотниками. Первый дрон ударил по парковке административного здания - у пяти автомобилей зафиксированы повреждения. Второй дрон нанёс удар по коммерческому объекту - в здании повреждены кровля, остекление и фасад.

В селе Гора-Подол FPV-дроном атакован коммерческий объект - в здании повреждены остекление, входная группа и фасад. Также осколками посечён легковой автомобиль.

Еще в пяти населенных пунктах округа, по данным Гладкова, после атак дронов зафиксированы повреждения трех домовладений и шести транспортных средств.

Хутор Леоновка Валуйского округа также подвергся атаке FPV-дрона - повреждён легковой автомобиль.

В Борисовском районе в посёлке Борисовка дрон сдетонировал возле частного домовладения, вследствие чего повреждены фасад дома и легковой автомобиль. В районе села Зозули дрон атаковал микроавтобус, он поврежден, отметил руководитель области.

Кроме того, в посёлке Прохоровка Прохоровского района беспилотник нанёс удар по коммерческому объекту. Повреждено одно из оборудований.

В хуторе Плотовка Волоконовского района в результате атаки беспилотника повреждён легковой автомобиль, написал Гладков.

