После перерыва в работе "Шереметьево" "Аэрофлот" намерен вернуться в график до конца дня

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" занимается стабилизацией расписания рейсов после ограничений работы аэропорта "Шереметьево" вечером в понедельник.

"Авиакомпания планирует войти в штатный режим выполнения расписания в/из "Шереметьево" до конца сегодняшнего дня", - сообщает телеграм-канал перевозчика.

Службы авиакомпании работают в усиленном режиме. На данный момент у касс и стоек регистрации "Аэрофлота" в терминалах В и С "Шереметьево" наблюдается спокойная обстановка, существенных скоплений пассажиров не фиксируется, добавили в компании.

Ограничения в "Шереметьево" вводились на несколько часов на фоне атаки украинских беспилотников, направлявшихся в Москву. Общее число сбитых дронов за ночь и утро вторника выросло до 19, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.