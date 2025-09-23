Профильный комитет рекомендовал Совету Федерации назначить Краснова главой Верховного суда

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал верхней палате парламента назначить Игоря Краснова председателем Верховного суда России.

Такое решение принято на заседании комитета во вторник после предварительного обсуждения кандидатуры Краснова, представленной ранее президентом Владимиром Путиным. Члены комитета поддержали кандидата, рекомендовав Совету Федерации рассмотреть вопрос на заседании 24 сентября и назначить Краснова главой Верховного Суда.