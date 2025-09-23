Поиск

Кремль не стал раскрывать детали дальнейшего взаимодействия с Ираном в атомной энергетике

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле не стали раскрывать детали, касающиеся возможности подписания соглашения с Ираном о строительстве новых атомных энергоблоков.

"Ни в какие детали я бы не хотел вдаваться и не буду. Единственное, что я могу сказать: в четверг состоится глобальный атомный форум в рамках международного форума "Мировая атомная неделя". И поэтому все вопросы, связанные с международным сотрудничеством в области атомной энергетики, мирного атома, будут так или иначе подниматься в ходе этого форума", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во вторник.

Так он прокомментировал сообщения о том, что Иран и Россия в ближайшие дни подпишут соглашение о строительстве новых атомных энергоблоков. Пескова спросили, когда может быть подписано такое соглашение и где планируется построить энергоблоки.

