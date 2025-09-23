Поиск

В Госдуме отметили повышение тарифов на воду в ряде регионов до 80%

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов на заседании палаты обратил внимание на существенный рост тарифов ЖКХ в ряде регионов, в том числе на воду.

"Существенное увеличение тарифов показали по сравнению с 2024 годом следующие субъекты, если говорить о холодной воде. Это Белгород, Ингушетия, Северная Осетия, Республика Хакасия. Здесь от 30 до 40% рост по горячей воде. Вологодская область, Магадан, Удмуртия, Чукотка - здесь цифры от 43 до 80%. По водоотведению отличились у нас Магадан, Республика Ингушетия, Калмыкия, здесь тоже цифры высокие. По теплоснабжению также Магаданская область, Республика Ингушетия, если говорить о ТКО - это Краснодарский край, Пермский, Республика Мордовия", - сказал он.

По его словам, "где-то это связано с инвестпрограммой, где-то доводят регионы тариф до экономически обоснованного, где-то это концессии; обоснования есть везде, но, естественно, от этого не легче".

"Также есть случаи уменьшения тарифов, о них тоже надо сказать, но большинство из них связано с необходимостью поднять параллельно тариф на другую услугу без превышения предельного индекса. У нас хороший в данном случае показатель в Нижегородской области, например, на 24% снизились тарифы за электричество, в Орловской области почти на 12%. По холодной воде это Республика Тыва, Коми, горячему снабжению, водоснабжению это Красноярский край", - добавил глава комитета.

На фоне этого, "к трем плановым проверкам ФАС добавилось 15 внеплановых проверок региональных РЭК по тарифам ЖКХ и 36 по ТКО", в результате чего "ФАС выдал 94 предписания об устранении выявленных нарушений, исполнение которых уже привело к снижению тарифов; как пример, - Ленинградская область, Новосибирская, Хакасия, Республика Алтай, Алтайский край", отметил Пахомов.

При этом "в целом из утвержденных тарифов в регионах исключению подлежат суммы необоснованных расходов в размере 35 миллиардов рублей; 25 миллиардов уже исключено, и еще более 26 миллиардов сегодня вызывают подозрения, ФАС с ними работает", также сказал депутат.

Для сравнения он сообщил, что "в 2020 году общий рост превышения, зафиксированный ФАС, был 2,4 миллиарда рублей всего".

"Также проверки провела и прокуратура, итог генеральный прокурор озвучил. Около 6 миллиардов рублей призвано включенными в тариф необоснованно: это машины, корпоративы и командировки. Мы у коллег данные конкретные запросили, изучим и доложим их отдельно", - сказал Пахомов.

