Путин поддержал предложение фракций Думы об усилении контроля за тарифами в регионах

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал озвученное руководителями думских фракций предложение об усилении парламентского контроля за формированием тарифов в регионах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Звучала тема, связанная с защитой граждан и вопросами контроля над тарифами. Владимир Владимирович поддержал предложение руководителей фракций о необходимости усиления парламентского контроля за тарифообразованием в регионах", - сказал Володин в четверг журналистам по итогам встречи с президентом РФ.

Он отметил, что "в ряде областей нашей страны региональные энергетические комиссии, органы власти превысили, фактически, свои полномочия".

"Прокуратура, надо отдать должное, вмешалась и отменила эти завышенные тарифы, но со своей стороны мы будем делать все возможное, чтобы такого больше не происходило, и получили поддержку в этом вопросе президента", - добавил Володин.