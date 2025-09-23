Поиск

В Думе заявили о необходимости полномасштабной реформы системы ЖКХ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Подходы к формированию тарифов ЖКХ требуют глобальной, а не точечной реформы, так же как и сама система жилищно-коммунального хозяйства, заявил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

"Назрела необходимость не точечных решений, а полномасштабной реформы всей системы ЖКХ и тарифного регулирования как отдельной большой части", - сказал Пахомов во вторник на заседании Госдумы.

По его мнению, "нужны долгосрочные тарифные решения, которые создадут стимулы к повышению эффективности и энергоэффективности в том числе".

Тариф должен быть инструментом развития системы ЖКХ, который "работает в интересах граждан, а не в интересах сохранения устаревшей, неэффективной и изначально, по сути, затратной модели". Между тем сегодня тариф "стал виртуальной величиной, которая призвана не стимулировать эффективность системы, а работать на латание дырявых сетей и покрытие издержек от неэффективных управленческих решений", отметил Пахомов.

Проблемы связаны и с тем, что "сама сфера находится между Минэком, Минстроем, Минэнерго и ФАС, и при этом является полномочием регионов". "То есть одни отвечают за прогноз, другие за тариф, третьи - за состояние системы, четвертые их контролируют. За результат в итоге никто официально не отвечает. Напомню, ранее за это отвечал в правительстве один вице-премьер. Это был Дмитрий Козак", - сказал председатель комитета.

Пахомов выразил мнение, что "точно сегодня не было бы лишним ФАС совместно с Генпрокуратурой провести сплошной глобальный анализ структуры образования тарифов в каждом регионе: что включено, почему, с какой экономической целесообразностью и эффективностью".

"Также мы планируем предложить Счетной палате посмотреть на вопрос, как предоставляются субъектам Российской Федерации и используются федеральные средства на модернизацию коммунальной системы", - сказал глава комитета.

Он напомнил о принятом Госдумой в первом чтении законопроекте о внедрении госучета в централизованных системах водоснабжения. "Если мы его примем, думаю, можно будет следующим этапом вести речь и расширение его на тепло", - полагает парламентарий.

Также он считает, что "парламентский контроль на местах необходим не только за тарифной политикой, но и за расстановкой приоритетов; как пример, красивые дорогие школы, большие мосты, дорогая плитка на тротуарах или котельные, не генерирующие плановых убытков", что на сегодня отдано на выбор и под ответственность регионов.

Сергей Пахомов ЖКХ ФАС Госдума
