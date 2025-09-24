Количество пострадавших при ракетном обстреле Белгорода возросло до шести человек

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - До шести человек возросло число пострадавших в результате ракетного обстрела Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Мужчина с баротравмой доставлен бригадой скорой помощи в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал он в своем телеграм-канале вечером во вторник.

Кроме того, был атакован поселок Красная Яруга, в результате чего Краснояружский район остается без света, также имеются проблемы с водоснабжением, жителям к утру среды будет подвезена вода, добавил Гладков.

Ранее во вторник сообщалось о пяти пострадавших при ракетном обстреле Белгорода со стороны ВСУ.