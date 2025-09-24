Правительство РФ рассмотрит проект федерального бюджета на 2026-2028 годы

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов", а также прогноз социально-экономического развития РФ на эту трехлетку, сообщила пресс-служба кабмина.

Параметры бюджетных проектировок на предстоящую трехлетку пока не раскрывались.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что Минфин при подготовке проекта бюджета закладывает постепенное снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле с $60 за баррель до $55 за баррель к 2030 году. По его словам, доля нефтегазовых доходов бюджета, которая ранее составляла около 50%, в следующем году уже будет равна 22%.

Помимо этого он сообщал, что при формировании проекта бюджета на следующий год Минфин учитывает прогнозируемую среднюю цену на нефть марки Urals в $59 за баррель.

Текущим законом о бюджете доходы на 2026 год запланированы объеме 41 трлн 840,9 млрд руб. (18,1% ВВП), на 2027 год - 43 трлн 154,2 млрд руб. (17,4% ВВП), в том числе нефтегазовые - 10 трлн 564,3 млрд руб. (4,6% ВВП) и 9 трлн 766,1 млрд руб. (3,9% ВВП), ненефтегазовые - 31 трлн 276,6 млрд руб. (13,6% ВВП) и 33 трлн 388,1 млрд руб. (13,4% ВВП) соответственно. Расходы в 2026 году запланированы в объеме 44 трлн 022,2 млрд руб. (19,1% ВВП), в 2027 году - 45 трлн 915,6 млрд руб. (18,5% ВВП). Дефицит в 2026 году ожидается 2 трлн 181,2 млрд руб. (0,9% ВВП), в 2027 году - 2 трлн 761,4 млрд руб. (1,1% ВВП).

Проект бюджета должен быть внесен в Госдуму до 1 октября. Глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров говорил, что ожидает его поступление 29 сентября.