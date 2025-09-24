Зампостпреда РФ считает стамбульскую площадку оптимальным форматом для переговоров с Украиной

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Переговорная площадка в Стамбуле - оптимальная для работы над украинским урегулированием, заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Оптимальная площадка для этого уже найдена: это переговорная площадка в Стамбуле", - сказал он на заседании СБ ООН.

По словам дипломата, "обо всем остальном можно будет говорить только после того, как будут достигнуты значимые экспертные наработки. Пока до этого, к сожалению, далеко".

При этом Полянский подчеркнул, что РФ не против и других переговорных форматов. "Мы не отказываемся ни от каких переговорных форматов", - сказал он, добавив, что дискуссии в любом случае должны быть серьезными и субстантивными.