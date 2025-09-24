Сенатором от Еврейской автономной области стала Наталья Хорова

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Полномочиями сенатора от правительства Еврейской автономной области в Совете Федерации РФ наделена Наталья Хорова, сообщила губернатор региона Мария Костюк в своем телеграм-канале.

"Хорова - опытный экономист. Более 20 лет она работала в Министерстве здравоохранения РФ, пройдя путь от замначальника отдела до заместителя министра. Опыт поможет ей отстаивать интересы автономии на федеральном уровне", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 23 сентября Костюк, выдвинутая от партии "Единая Россия" и победившая на выборах губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) 14 сентября, вступила в должность главы региона. Она победила, набрав 83,02% голосов избирателей.