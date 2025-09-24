Поиск

Житель Новосибирска арестован по подозрению в попытке теракта в отношении судебного пристава

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники УФСБ России по Новосибирской области совместно с сотрудниками военной контрразведки предотвратили совершение теракта в отношении должностного лица Управления ФССП (Федеральной службы судебных приставов) России по Новосибирской области, сообщает в среду пресс-служба УФСБ России по региону.

"Житель Новосибирска, 1989 г.р., из соображений личной неприязни к органам исполнительной власти создал в социальной сети сообщество, целью которого объявил дестабилизацию деятельности службы судебных приставов. В качестве средства личной борьбы он избрал совершение террористических актов", - говорится в сообщении.

Житель Новосибирска был задержан при попытке поджога домовладения сотрудника ФССП с помощью легковоспламеняющейся жидкости.

Следственным отделом УФСБ России по Новосибирской области в отношении новосибирца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК России (покушение на террористический акт). Фигурант задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Новосибирск ФССП
