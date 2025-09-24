"Корпорация СТС" заявила о готовности передать "Облкоммунэнерго" государству

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - "Корпорация СТС", которая является ответчиком по иску Генпрокуратуры об изъятии активов бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова, готова передать государству АО "Облкоммунэнерго", говорится в сообщении на сайте компании.

"Корпорация СТС" заявляет о готовности к конструктивному решению спора. В случае, если государство будет настаивать на передаче АО "Облкоммунэнерго" в государственную собственность, корпорация готова согласиться с таким требованием в интересах урегулирования ситуации", - поясняется в пресс-релизе.

Отмечается, что судебный процесс "ведется на исключительно высоком профессиональном уровне, что позволяет всем участникам полноценно представить свои доказательства".

Компания отмечает, что, по мнению Генпрокуратуры, при приватизации "Облкоммунэнерго" были допущены процедурные нарушения, а доходы от деятельности предприятия в дальнейшем использовались для расширения бизнеса.

"Прокуратура справедливо отмечает: если "Корпорация СТС" документально подтвердит альтернативные источники финансирования других приобретений, претензии к соответствующим активам будут сняты", - подчеркивается в сообщении.

Как уточняется, компания передала суду доказательную базу в полном объеме.

Ранее, во вторник, сотрудники правоохранительных органов задержали бенефициара "Облкоммунэнерго" Алексея Боброва и председателя совета директоров "Корпорации СТС" Татьяну Черных.

Ответчиками по иску Генпрокуратуры, помимо подконтрольных Боброву и Бикову компаний, являются бывший министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Пьянков, экс-министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, и.о. вице-губернатора Олег Чемезов и другие. Число ответчиков по делу увеличилось до 36, из них 16 - физические лица. В общей сложности ведомство требует изъять порядка 40 компаний. Ленинский районный суд Екатеринбурга 29 сентября начнет основные слушания по иску.

Генпрокуратура установила, что на территории Уральского федерального округа функционирует группа компаний "Корпорация СТС". Холдинг монополизировал генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение, а также обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской, Свердловской, Тюменской областей, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Генпрокуратура отмечает, что Биков и Бобров скупили ресурсоснабжающие компании в Курганской и Тюменской областях, в ХМАО и ЯНАО за счет незаконно полученных активов. Доходы от продажи коммунальных ресурсов Биков и Бобров через подконтрольный банк "Агропромкредит" выводят на зарубежные счета в Австрии и Швейцарии.

По имеющейся у Генпрокуратуры информации, ответчики и их родственники имеют гражданство и вид на жительство в ряде иностранных государств (Австрия, Италия, Великобритания, Румыния, Израиль), постоянно проживают за рубежом. Имеют недвижимость, банковские счета и иные активы в иностранных государствах.