Товарооборот России с Ираном вырос с мая на треть

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Товарооборот между Россией и Ираном после вступления в мае в силу соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) вырос на 35% в годовом выражении, в том числе экспорт из России - на 50%, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с министром промышленности, рудников и торговли Ирана Сейедом Мохаммадом Атабаком.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

"Уже сегодня мы видим позитивный эффект от реализации соглашения (о ЗСТ, которое вступило в силу 15 мая 2025 года - ИФ) - за первые три месяца его действия российско-иранский товарооборот увеличился на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом экспорт России в Иран возрос на 50%. И эти показали - далеко не предел", - отметил Решетников.

"В частности, Иран обнулил пошлины и отказался от применения количественных ограничений экспорта в отношении товаров ЕАЭС", - напомнил глава Минэкономразвития. Он обратил внимание, что таких либеральных условий торговли с Ираном сегодня нет ни у одной страны мира.

По мнению министра, для дальнейшей эффективной работы соглашения особое внимание следует уделить сближению систем технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер, упрощению таможенного администрирования, развитию электронной торговли и созданию цифровых платформ.

Сейед Мохаммад Атабак высказался за дальнейшее развитие бесперебойной системы расчетов, сближение стандартов, развитие сотрудничества в приоритетных секторах промышленности.