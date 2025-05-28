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ЕАЭС близок к подписанию соглашения о зоне свободной торговли еще с двумя странами

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Евразийский экономический союз (ЕАЭС) близок к подписанию соглашения о зоне свободной торговли еще с двумя государствами, сообщил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук в интервью, опубликованном в среду в "Российской газете".

"Когда речь заходит о заключении соглашений о свободной торговле, то сообща наши пять стран имеют более сильную переговорную позицию. У ЕАЭС такие соглашения уже есть с Вьетнамом и Сербией, еще одно с 15 мая 2025 года заработало с Ираном. Это к нашим 185 млн человек плюс примерно еще 190 млн. Сейчас мы близки к подписанию соглашений с двумя странами, ведутся еще переговоры, что также улучшит доступность зарубежных рынков для производителей из ЕАЭС", - сказал Оверчук.

Он подчеркнул, что "тут нет прямого счета, каждое соглашение уникально и в каждом случае охватывает определенные товарные позиции, но в целом это расширяет возможности для окупаемости инвестиций".

"Наш союз - это большой общий рынок, где все пять государств-членов заинтересованы в росте своих экономик. Для этого необходимо не только создавать лучшие условия для ведения бизнеса на общем внутреннем рынке, но и для продвижения товаров из ЕАЭС на экспорт. Доступ к внешним рынкам необходим для получения преимуществ от экономики размеров, увеличения продаж и роста доходов, а для этого у зарубежных партнеров нужно выторговывать лучшие условия", - отметил вице-премьер.


Алексей Оверчук ЕАЭС Вьетнам Иран
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