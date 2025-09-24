ФРП в 2026-2028 году планируется докапитализировать суммарно на 75,2 млрд рублей

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы предусматривает докапитализацию федерального Фонда развития промышленности (ФРП) в предстоящую трехлетку на 75,2 млрд рублей, сообщил Минфин.

Президент Владимир Путин ранее давал поручение обеспечить докапитализацию ФРП в 2025-2030 годах суммарно на 300 млрд рублей. В текущем году сообщалось о докапитализации ФРП из резервного фонда на 20 млрд рублей на поддержку проектов в сфере машиностроения, химической промышленности, металлообработки, медицинской и биофармацевтической промышленности.

Фонд предоставляет целевые займы под 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 млн до 2 млрд рублей (до весны этого года лимит по программе "Автокомпоненты" был выше и составлял 5 млрд рублей, но был снижен до 2 млрд рублей, срок кредита при запуске программы был до 10 лет, сейчас - семь лет) на проекты создания производств высокотехнологичной продукции, лизинг оборудования, цифровизацию. ФРП также совместно с региональными фондами развития промышленности (РФРП) финансирует проекты, которым требуются займы до 200 млн рублей.

В сообщении Минфина также приводятся данные по ожидаемому бюджетному финансированию курируемых Минпромторгом нацпроектов "Станки" - общий объем на три года составляет 117,8 млрд рублей, и "Беспилотные авиационные системы" - 87,9 млрд рублей.

В рамках федерального проекта "Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства" государство в предстоящую трехлетку планирует профинансировать проекты на 40,7 млрд рублей.