Поиск

ФРП в 2026-2028 году планируется докапитализировать суммарно на 75,2 млрд рублей

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы предусматривает докапитализацию федерального Фонда развития промышленности (ФРП) в предстоящую трехлетку на 75,2 млрд рублей, сообщил Минфин.

Президент Владимир Путин ранее давал поручение обеспечить докапитализацию ФРП в 2025-2030 годах суммарно на 300 млрд рублей. В текущем году сообщалось о докапитализации ФРП из резервного фонда на 20 млрд рублей на поддержку проектов в сфере машиностроения, химической промышленности, металлообработки, медицинской и биофармацевтической промышленности.

Фонд предоставляет целевые займы под 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 млн до 2 млрд рублей (до весны этого года лимит по программе "Автокомпоненты" был выше и составлял 5 млрд рублей, но был снижен до 2 млрд рублей, срок кредита при запуске программы был до 10 лет, сейчас - семь лет) на проекты создания производств высокотехнологичной продукции, лизинг оборудования, цифровизацию. ФРП также совместно с региональными фондами развития промышленности (РФРП) финансирует проекты, которым требуются займы до 200 млн рублей.

В сообщении Минфина также приводятся данные по ожидаемому бюджетному финансированию курируемых Минпромторгом нацпроектов "Станки" - общий объем на три года составляет 117,8 млрд рублей, и "Беспилотные авиационные системы" - 87,9 млрд рублей.

В рамках федерального проекта "Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства" государство в предстоящую трехлетку планирует профинансировать проекты на 40,7 млрд рублей.

Минфин Минпромторг ФРП Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков назвал проект бюджета-2026 сбалансированным

Самарский аэропорт возобновил прием и отправку рейсов

Бюджет в 2026-2028 гг. потратит 1,8 трлн руб. на субсидирование ставки по ипотеке для семей с детьми

Бюджет в 2026-2028 гг. потратит 1,8 трлн руб. на субсидирование ставки по ипотеке для семей с детьми

"Газпром нефтехим Салават" снова атакован беспилотниками

Минфин предложил повысить ставку НДС до 22% с 1 января 2026 года

Минфин предложил повысить ставку НДС до 22% с 1 января 2026 года

ДЭК грозит обесточить объекты строительства космодрома "Восточный" из-за долгов

"Корпорация СТС" заявила о готовности передать "Облкоммунэнерго" государству

Военная операция на Украине

Силы ПВО за ночь перехватили 70 украинских БПЛА над пятью регионами и Черным морем

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 1,9% на заявлениях Трампа

Военная операция на Украине

Отражена атака БПЛА на объекты топливно-энергетической инфраструктуры Волгоградской области

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7223 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });