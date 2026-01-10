Транскам открыли для всех видов транспорта после непогоды

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта возобновлено на участке Транскавказской автомагистрали после расчистки дороги, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна и возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали (...) разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 17:00 по Москве 10 января", - говорится в сообщении.

Движение всех видов транспорт на участке Транскавказской автомагистрали было приостановлено 9 января из-за непогоды.