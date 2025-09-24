В аэропорту Уфы введены временные ограничения
Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в международном аэропорту Уфы, сообщил аэропорт.
"В аэропорту "Уфа" временно введено ограничение на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Рейсы будут выполняться после снятия ограничений, уточняет аэропорт.
Маршрутная сеть аэропорта Уфы насчитывает 59 направлений, включая 40 направлений в города России и 19 международных маршрутов. Партнерами аэропорта являются более 40 авиакомпаний. Аэропорт принадлежит Башкирии.