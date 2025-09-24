Минпромторг будет софинансировать затраты электронной отрасли при внедрении PLM-систем

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Минпромторг планирует в 2026 году запустить для предприятий электронной отрасли программу софинасирования затрат на приобретение и внедрение готовых (тиражных - ИФ) систем управления жизненным циклом продукта (PLM, Product Lifecycle Management), заявил глава департамента цифровых технологий Минпромторга Владимир Дождев на форуме "Микроэлектроника 2025".

"Немногие компании перешли на использование технологий управления жизненным циклом изделия, - сказал Дождев. - Только 17% предприятий отрасли уже используют PLM-системы".

В материалах Минпромторга (отчет об уровне автоматизации предприятий электронной отрасли, подготовлен по результатам опроса 31 крупного предприятия электронной отрасли - ИФ) сказано, что еще 17% компаний уже занимаются внедрением таких систем, а 40% планируют запустить проекты по их внедрению в ближайшие три года.

Средняя стоимость проектов по внедрению PLM-систем оценена приблизительно в 300 млн рублей. Причем срок внедрения составляет около трех лет. По оценке участников рынка, принимавших участие в подготовке отчета, около 56% этих затрат будут приходиться на создание необходимой инфраструктуры, 23% - на интеграцию с другими системами и оборудованием, а 10% - на миграцию данных. На собственно лицензии на соответствующее ПО заказчикам придется потратить всего около 2% от общей стоимости проекта.

Также в отчете говорится о том, что компании, внедрившие PLM-системы, должны будут ежегодно тратить около 45 млн рублей на их поддержку.

"Это комплексная технология (решение - ИФ), включающая в себя массу подтехнологий, - подчеркнул Дождев. - Средняя стоимость таких проектов говорит сама за себя, что сегодня является основным фактором, препятствующим быстрому переходу промышленности на эти технологии. Поэтому со следующего года планируем запустить меры господдержки по софинансированию затрат на приобретение и внедрение таких технологий".

Еще одно направление, в котором уровень цифровизации на достаточно низком уровне, - управление производством. Так, из отчета Минпромторга следует, что только около 36% компаний электронной отрасли используют системы класса MES (manufacturing execution system - системы управления производственными процессами).

"Это многое говорит об общем уровне зрелости, о том, насколько глубоко цифровые инструменты проникли в производственные процессы, - подчеркнул Дождев. - Причем компании больше (67% от числа, использующих MES-системы) полагаются на самописные решения".

В других направлениях ситуация несколько лучше. В частности, ERP-системы используют 73% предприятий отрасли. Причем в большинстве случаев (82%) речь идет о тиражируемых решениях российских разработчиков ПО. CAM-системы используют 60% компаний, из которых около 66% полагаются на продукты российских разработчиков.

При этом сами предприятия электронной отрасли считают, что имеющиеся на рынке российские ERP-системы уже закрывают критически важный функционал. В случае с системами класса CAD, CAE, EDA (различные функциональные решения в области автоматизированного проектирования) требуется их доработка для закрытия критически важного функционала, а в MES и CAE - серьезная доработка.