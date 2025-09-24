Производство муки в РФ в 2025 г. может снизиться на 5,6%

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Производство муки в РФ в этом году может составить 9,4 млн тонн против 9,932 млн тонн, сообщается в презентации президента Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игоря Свириденко на бизнес-конференции "Мельница-2025" в среду в Москве.

Таким образом, оно уменьшится на 5,6%.

Согласно прогнозу, производство пшеничной муки может снизиться до 8,77 млн тонн с 9,67 млн тонн в 2024 году, ржаной - до 470 тыс. тонн с 500 тыс. тонн соответственно.

Сократится и выработка крупы - до 1,85 млн тонн с 1,914 млн тонн.

В 2024 году все показатели были выше, чем в 2023 году.

Вместе с тем, выступая на конференции, Свириденко отметил, что "к данным Росстата в части муки надо относиться с обоснованным скепсисом", поскольку учитываются не все объемы ее производства, "а только те, которые в добровольном порядке предоставляются". "Но у нас другой обоснованной цифры нет, кроме той, что дается органами статистики, поэтому приходится руководствоваться этими данными", - отметил он.

Напомнив, что последние семь лет производство пшеницы в РФ превышает 80 млн тонн, Свириденко заявил, что и в этом году "ситуация достаточно благоприятная с точки зрения производства пшеницы". "Валовые сборы позволяют говорить, что при нашем производстве (муки - ИФ) в порядка 10 млн тонн и требуемого для этого 13 млн, максимум 15 млн тонн зерна, мы всегда можем из предоставляемых нам крестьянами 80-85 млн тонн пшеницы выбрать зерно достаточно высокого качества", - сказал он.

Как сообщается в презентации, сбор пшеницы в этом году может составить 85,7 млн тонн против 82,6 млн тонн в 2024 году. В том числе производство пшеницы третьего класса вырастет до 32,4 млн тонн с 26,9 млн тонн в 2024 году.