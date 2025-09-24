Совет Федерации ратифицировал протокол о поставках нефти и нефтепродуктов в Киргизию

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Совет Федерации ратифицировал протокол об изменении соглашения между правительством России и правительством Киргизии о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов.

Протокол предусматривает продление и установление на постоянной основе применения временного периодического таможенного декларирования для поставок нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом. Как отмечается в пояснительной записке, это продиктовано технологическими особенностями процесса транспортировки данным видом транспорта и его таможенного администрирования. В ранее действовавшем соглашении особый порядок декларирования предполагался только в 2019-2024 годах.

В документе подчеркивается, что с 1 января 2025 года необходимо обеспечить декларирование нефти и нефтепродуктов путем подачи временной декларации при их вывозе из России в Киргизскую Республику трубопроводным транспортом в соответствии с индикативными балансами.

Так как протокол закрепляет данную таможенную процедуру бессрочно, а также содержит правила, отличные от российского законодательства, он подлежал ратификации в соответствии с федеральным законом "О международных договорах РФ".

Протокол временно применяется с 31 декабря 2024 года.