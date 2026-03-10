Путин сообщил, что Киев контролирует только 15-17% территории ДНР

Президент РФ Владимир Путин Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Территория ДНР, находящаяся под контролем Киева, за полгода сократилась до 15-17%, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Совсем недавно мы считали, что под контролем киевских властей находится около 25% территории Донецкой народной республики, буквально полгода назад. Сейчас, по вашим оценкам, сколько находится под контролем киевского режима?" - спросил Путин главу ДНР Дениса Пушилина на встрече в Кремле.

Глава республики ответил: "Примерно 17 процентов, то, что вот сейчас".

На это президент заметил: "Мне докладывают: 15-17 процентов".

Пушилин пояснил, что, по предварительным оценкам, все в этих пределах.

Он также доложил, что строительство кольцевой дороги вокруг Азовского моря на территории ДНР идет с опережением графика.

"Нашу часть (кольцевой дороги вокруг Азовского моря - ИФ) - даже с опережением идем. 450 км планировали в начале года, в итоге сделали 800 км", - ответил Пушилин на соответствующий вопрос Путина.