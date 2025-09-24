Поиск

Пересдача ЕГЭ по нескольким предметам потребует изменения сроков приемной кампании в вузы

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Возможность пересдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по нескольким предметам потребует увеличения финансирования на уровне субъектов России и возможного изменения сроков приемной кампании в вузы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Рособрнадзора.

"Предложение депутатов Госдумы требует детального обсуждения с профессиональным сообществом и профильными ведомствами, так как его реализация потребует увеличения финансирования на уровне субъектов Российской Федерации, корректировки расписания и организационно-технологической схемы проведения ЕГЭ, возможного изменения сроков приемной кампании в вузы", - говорится в сообщении.

Кроме того, отдельно потребует проработки вопрос, связанный с соблюдением прав педагогов в части их летних отпусков.

В Рособрнадзоре напомнили, что в настоящее время в соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации выпускники текущего года могут пересдать ЕГЭ по русскому языку и математике в случае получения неудовлетворительных результатов. Это можно сделать в резервные сроки каждого из периодов проведения экзаменов - досрочного, основного и дополнительного. Выпускники текущего года также могут пересдать любой из сдававшихся ими предметов по своему выбору в специально предусмотренные в расписании дни, добавили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Госдуме предложили разрешить пересдавать ЕГЭ по нескольким предметам.

Рособрнадзор ЕГЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Портовая инфраструктура Новороссийска после атаки БПЛА на город не повреждена

Кириенко заявил, что РФ стала третьей страной с полным цифровым суверенитетом в интернет-сфере

Кириенко заявил, что РФ стала третьей страной с полным цифровым суверенитетом в интернет-сфере

Новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней

Новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней

Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи

Силуанов сообщил о планах выделения бюджетных средств на борьбу с БПЛА

Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Новороссийск увеличилось до семи человек

Прогноз по индексации тарифов ЖКХ в 2026 г. повышен с 9,8% до 9,9%, на 2027 г. - с 7,9% до 8,7%

Прогноз по индексации тарифов ЖКХ в 2026 г. повышен с 9,8% до 9,9%, на 2027 г. - с 7,9% до 8,7%
Бюджет РФ

Мишустин назвал приемлемым планируемый дефицит бюджета 2026 года

Правительство прогнозирует рост ВВП России в 2026 году на 1,3%

Режим ЧС введен в Новороссийске после атаки БПЛА

Хроники событий
Бюджет РФБюджет РФ55 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ69 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });