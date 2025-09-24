Пересдача ЕГЭ по нескольким предметам потребует изменения сроков приемной кампании в вузы

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Возможность пересдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по нескольким предметам потребует увеличения финансирования на уровне субъектов России и возможного изменения сроков приемной кампании в вузы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Рособрнадзора.

"Предложение депутатов Госдумы требует детального обсуждения с профессиональным сообществом и профильными ведомствами, так как его реализация потребует увеличения финансирования на уровне субъектов Российской Федерации, корректировки расписания и организационно-технологической схемы проведения ЕГЭ, возможного изменения сроков приемной кампании в вузы", - говорится в сообщении.

Кроме того, отдельно потребует проработки вопрос, связанный с соблюдением прав педагогов в части их летних отпусков.

В Рособрнадзоре напомнили, что в настоящее время в соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации выпускники текущего года могут пересдать ЕГЭ по русскому языку и математике в случае получения неудовлетворительных результатов. Это можно сделать в резервные сроки каждого из периодов проведения экзаменов - досрочного, основного и дополнительного. Выпускники текущего года также могут пересдать любой из сдававшихся ими предметов по своему выбору в специально предусмотренные в расписании дни, добавили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Госдуме предложили разрешить пересдавать ЕГЭ по нескольким предметам.