Airbus A330 столкнулся с готовившимся к вылету Superjet в Шереметьево

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Накануне вечером самолет Airbus A330 китайской компании Hainan Airlines "произвел касание" самолета Superjet 100 перевозчика "Россия" при подготовке последнего к вылету, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"При подготовке к вылету самолета Superjet 100 авиакомпании "Россия" (рейс в Санкт-Петербург) с ним, по предварительным данным, произвел касание самолет Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, прилетевший из Пекина", - говорится в сообщении.

"Рисков для пассажиров не было. Пассажиры "России" будут перевезены в Санкт-Петербург резервным бортом - он уже вылетел в Северную столицу", - добавил Кореняко.

По его словам, Росавиация сформирует комиссию под председательством замруководителя агентства Андрея Потемкина для расследования причин произошедшего.