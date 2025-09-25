Поиск

Росатом завершил обоснование инвестиций по водородному заводу на Сахалине

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" еще не принял инвестиционное решение по проекту завода по производству водорода на Сахалине, сообщил замминистра инвестиций, промышленности и внешних связей Сахалинской области Тимур Ризванов.

Экономика"Росатом" ждет удвоения числа проходов иностранных судов по СМП по итогам годаЧитать подробнее

"(По проекту - ИФ) полностью выполнено обоснование инвестиций. Инвестиционного решения пока еще нет. Проект живой. Инвестор ведет дополнительные консультации с потенциальными потребителями", - отметил Ризванов в ходе Международного Дальневосточного энергетического форума.

По его словам, проект является приоритетным для Сахалинской области.

Ранее вице-президент АО "Русатом Оверсиз" Антон Москвин сообщал, что запуск завода планируется в 2029 году.

Ризванов считает, что, с учетом начала эксплуатации Южно-Киринского месторождения в 2028 году, проекты НПЗ и водородного завода на Сахалине могут быть реализованы в 2033 году.

Как сообщалось, мощность завода может составить до 36,5 тыс. т в год "голубого" водорода. Уже определена площадка для строительства.

"Росатом" видит спрос как на экспортные поставки, так и на территории России.

Росатом Сахалин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Уолл-стрит закрылась в минусе

Уолл-стрит закрылась в минусе

Медведь сильно ранил женщину возле школы в столице Камчатки

Что произошло за день: среда, 24 сентября

Два человека пострадали в Туапсе в результате атаки БПЛА

Рост цен на яйца в РФ на минувшей неделе ускорился почти в 2 раза

Рост цен на яйца в РФ на минувшей неделе ускорился почти в 2 раза

Долги по зарплате в РФ в августе подскочили в 1,6 раза

Бюджет РФ

Измененный игорный налог для букмекеров в 2026-2028 гг. принесет бюджету РФ 282 млрд руб.

Измененный игорный налог для букмекеров в 2026-2028 гг. принесет бюджету РФ 282 млрд руб.

Портовая инфраструктура Новороссийска после атаки БПЛА на город не повреждена

Кириенко заявил, что РФ стала третьей страной с полным цифровым суверенитетом в интернет-сфере

Кириенко заявил, что РФ стала третьей страной с полным цифровым суверенитетом в интернет-сфере

Новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней

Новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней
Хроники событий
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ69 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });