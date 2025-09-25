Росатом завершил обоснование инвестиций по водородному заводу на Сахалине

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" еще не принял инвестиционное решение по проекту завода по производству водорода на Сахалине, сообщил замминистра инвестиций, промышленности и внешних связей Сахалинской области Тимур Ризванов.

"(По проекту - ИФ) полностью выполнено обоснование инвестиций. Инвестиционного решения пока еще нет. Проект живой. Инвестор ведет дополнительные консультации с потенциальными потребителями", - отметил Ризванов в ходе Международного Дальневосточного энергетического форума.

По его словам, проект является приоритетным для Сахалинской области.

Ранее вице-президент АО "Русатом Оверсиз" Антон Москвин сообщал, что запуск завода планируется в 2029 году.

Ризванов считает, что, с учетом начала эксплуатации Южно-Киринского месторождения в 2028 году, проекты НПЗ и водородного завода на Сахалине могут быть реализованы в 2033 году.

Как сообщалось, мощность завода может составить до 36,5 тыс. т в год "голубого" водорода. Уже определена площадка для строительства.

"Росатом" видит спрос как на экспортные поставки, так и на территории России.