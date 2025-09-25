"АвтоВАЗ" может увеличить план выпуска Lada в 2026 году до 500-600 тыс. штук

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" подтвердил намерение выпустить в 2025 году более 300 тысяч автомобилей Lada, допустив увеличение производственного плана в 2026 году до 500-600 тысяч автомобилей.

"В текущем году только "АвтоВАЗ" планирует выпустить более 300 тыс. автомобилей, а производственный план на 2026 год может быть заранее увеличен вплоть до 500-600 тыс. автомобилей", - говорится в сообщении компании.

Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов в середине сентября уже анонсировал снижение планов выпуска Lada в этом году до уровня более 300 тыс. шт. Год назад концерн хотел произвести в этом году 500 тыс. машин, однако затем на фоне слабого рынка скорректировал план.

"С учетом уже работы завода в Санкт-Петербурге мы точно произведем больше 300 тыс. автомобилей. Насколько будет больше, покажет концовка этого года. Сейчас рынок начал "раскачиваться", поэтому плюс-минус 10% (от 300 тыс. шт. - ИФ), я думаю, мы сможем произвести. Вернее, произвести мы можем сколько угодно. Важно - сбалансировать с продажами", - говорил Соколов в середине сентября журналистам о планах производства "АвтоВАЗа" в этом году.

Продажи легковых Lada, по данным "Автостата", за 8 месяцев 2025 года снизились на 24,9% до 211,3 тыс. шт.

Кроме того, "АвтоВАЗ" сообщил об участии в заседании рабочей группы РСПП по развитию таксомоторной отрасли, которое состоялось в среду. Компания подтвердила, что вся модельная линейка легковых и легких коммерческих автомобилей Lada подходит под требования закона о такси, и призвала участников отрасли по возможности оперативно систематизировать свои потребности в новых автомобилях, чтобы заранее внести этот объем в производственный план. Также "АвтоВАЗ" проинформировал о завершении работы по подписанию соглашений на поставку в таксопарки 25 городов России 4 тыс. Lada (модели Granta, Vesta, Aura).



