Путин в четверг примет главу ЦИК

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг после завершения международных мероприятий в рамках Глобального атомного форума примет руководителя ЦИК Эллу Памфилову, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Уже по завершении международной части президент имеет в виду принять Эллу Памфилову, руководительницу ЦИК", - сказал он журналистам.

По словам представителя Кремля, речь пойдет о подведении итогов прошедшего единого дня голосования.



