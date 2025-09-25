КС запретил невыплату дивидендов по "префам" при их начислении на обыкновенные акции

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Конституционный суд России признал не соответствующими Конституции абзац первый пункта 5 статьи 32 и пункт 3 статьи 42 федерального закона "Об акционерных обществах", в той мере, в какой они не предусматривают эффективных способов защиты прав владельцев привилегированных акций в случае невыплаты им дивидендов при нарушении акционерным обществом требований закона об очередности распределения дивидендов.

Это решение, как сказано в постановлении на сайте КС, было принято в результате рассмотрения жалобы миноритарных акционеров ПАО "Ставропольский радиозавод "Сигнал", владеющих привилегированными акциями этого общества. На них не были начислены дивиденды, тогда как на обыкновенные дивидендные выплаты были произведены.

КС предписал законодателю исключить возможность подобной практики.

Не подлежат исполнению невыполненные решения о выплате дивидендов на обыкновенные акции, если на "префы" не были проведены начисления, решил суд.

"Впредь до вступления в силу обусловленных настоящим постановлением изменений в действующее правовое регулирование: принятые с нарушением прав акционеров-владельцев привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен в уставе акционерного общества, но фактически неисполненные решения акционерных обществ о выплате дивидендов владельцам обыкновенных акций исполнению не подлежат", - говорится в постановлении.