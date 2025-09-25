В Думе 14 октября выступят первый вице-премьер Мантуров и четыре министра

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Госдуме 14 октября пройдет правительственный час с участием первого вице-премьера Дениса Мантурова и четырех министров, сообщил первый вице-спикер палаты Александр Жуков.

Правительственный час пройдет на тему "Автоматизация и повышение производительности труда как факторы социального и экономического развития".

Кроме Мантурова, перед депутатами выступят глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минстроя Ирек Файзуллин, министр транспорта Андрей Никитин и министр экономического развития Максим Решетников.