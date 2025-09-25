Стратеги Ту-95МС выполнили полёт над нейтральными водами Берингова и Охотского морей

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова и Охотского морей, на отдельных этапах их сопровождали истребители иностранных государств, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Продолжительность полета составила более 14 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил", - говорится в сообщении ведомства.

"На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств", - заявили в министерстве.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сообщили в Минобороны РФ.

В Беринговом море проходит морская граница между Россией и США.