Поиск

Президента Египта ждут на российско-арабском саммите в Москве в октябре

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В России ожидают, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сможет посетить российско-арабский саммит, который состоится в Москве в октябре, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты.

Переговоры проходят на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

"Мы заканчиваем подготовку к российско-арабскому саммиту. Мы надеемся, что президент (Египта) сможет его посетить, президент Путин надеется на встречу с ним", - сказал Лавров в начале встречи.

Ранее в четверг Лавров провел в ООН переговоры с главой МИД Сирии и президентом Боливии.

Позднее в МИД РФ сообщили, что министры рассмотрели наиболее значимые вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-египетских отношений.

"Особое внимание уделено ходу подготовки к проведению первого российско-арабского саммита в Москве 15 октября и второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка в Каире 18-19 ноября", - говорится в опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства сообщении.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на драматическое развитие событий в зоне палестино-израильского конфликта", - отмечают на Смоленской площади.

Главы МИД РФ и Египта также рассмотрели задачи надежного урегулирования в Ливане, Сирии, Судане и Ливии. "Министры подтвердили важность продолжения активной внешнеполитической координации между Москвой и Каиром в ООН и на других международных площадках", - добавили в ведомстве.

Абдель Фаттах ас-Сиси МИД Сергей Лавров Египет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кремль учитывает сигналы из США, поступающие и публично, и по другим каналам

Минпромторг изменит правила параллельного импорта, увязав его с реестром Роспатента

Что произошло за день: четверг, 25 сентября

Лукашенко пообещал передать Путину сообщения от представителей США

Лукашенко пообещал передать Путину сообщения от представителей США

Минфин предлагает продлить корректировку демпфера по бензинам до 2029 года

Власти ищут способы привлечь малый бизнес в мессенджер Мах

Минпросвещения выступило против включения компьютерных игр в школьную программу по физкультуре

Минпросвещения выступило против включения компьютерных игр в школьную программу по физкультуре

Международные резервы России с 12 по 19 сентября увеличились на $7,5 млрд

Источники сообщили, что параметры топливного демпфера в августе меняться не будут

Источники сообщили, что параметры топливного демпфера в августе меняться не будут

ВСУ пытались вывести из строя Луганскую ТЭС

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7235 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ70 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });