Президента Египта ждут на российско-арабском саммите в Москве в октябре

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В России ожидают, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сможет посетить российско-арабский саммит, который состоится в Москве в октябре, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты.

Переговоры проходят на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

"Мы заканчиваем подготовку к российско-арабскому саммиту. Мы надеемся, что президент (Египта) сможет его посетить, президент Путин надеется на встречу с ним", - сказал Лавров в начале встречи.

Ранее в четверг Лавров провел в ООН переговоры с главой МИД Сирии и президентом Боливии.

Позднее в МИД РФ сообщили, что министры рассмотрели наиболее значимые вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-египетских отношений.

"Особое внимание уделено ходу подготовки к проведению первого российско-арабского саммита в Москве 15 октября и второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка в Каире 18-19 ноября", - говорится в опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства сообщении.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на драматическое развитие событий в зоне палестино-израильского конфликта", - отмечают на Смоленской площади.

Главы МИД РФ и Египта также рассмотрели задачи надежного урегулирования в Ливане, Сирии, Судане и Ливии. "Министры подтвердили важность продолжения активной внешнеполитической координации между Москвой и Каиром в ООН и на других международных площадках", - добавили в ведомстве.