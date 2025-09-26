Крымский мост вновь закрыли для автотранспорта

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Движение автотранспорта по Крымскому мосту вновь перекрылм, сообщили в ночь на пятницу в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее о приостановке движения сообщалось в 22:49, открытии - в 23:22.

Причины ограничения движения не разглашались.

Тогда в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находились 610 транспортных средств. Время ожидания состаляло более двух часов. Со стороны Тамани очереди не было.