В Роспотребнадзоре опровергли информацию о вспышке кишечных инфекций в РФ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор опроверг сообщения о росте заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) в России, в течение года заболеваемость не превышала средний уровень за много лет.

"Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в течение всего 2025 года в РФ не превышала среднемноголетний уровень. С начала осени роста заболеваемости ОКИ в РФ не отмечается. За последнюю неделю фиксируется снижение - почти на 10%", - сообщили журналистам в ведомстве.

В Роспотребнадзоре уточнили, что острые кишечные инфекции - это большая группа инфекционных заболеваний, вызываемых различными кишечными микробами. Возбудители могут попадать в организм человека с пищей, водой или через грязные руки и различные предметы обихода.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России якобы с наступлением осени фиксируется рост заболеваемости кишечными инфекциями.