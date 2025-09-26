Минпросвещения исключило чрезмерную нагрузку школьников

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Ситуации, когда нагрузка на школьника оказывается слишком высокой, исключены с 1 сентября 2025 года благодаря вступившему в силу приказу Минпросвещения, сообщил "Интерфаксу" глава Института содержания и методов обучения (ИСМО) имени В.С. Леднева министерства просвещения Максим Костенко.

"Да, можно сказать, что с этого года нагрузка у детей снижается - в приказе установлены единые нормативы суммарного объема недельной учебной нагрузки по всем предметам для обучающихся всех классов, которым школы должны следовать. Таким образом, мы исключаем ситуации, когда нагрузка на ребенка оказывается слишком высокой", - сказал он.

Так, например, учебная нагрузка при пятидневной учебной неделе должна составлять в 1 классе не более 21 часа, во 2 - 4 классах не более 23 часов, в 5 классе - 29 часов, в 6 классе - 30 часов, 7 классе - 32 часов, в 8-9 классах - 33 часов, 10 и 11 классов - 34 часов.

"Это защищает детей от переутомления", - отметил Костенко и добавил, что "затруднений в работе школ с приказом не прогнозируется".

Внеклассные занятия не учитываются как учебная нагрузка.

"Внеурочные занятия, на которые в школах выделяется до 10 часов, должны проходить не как обычные уроки. Они не могут сравниваться с образовательной нагрузкой при проведении уроков. Их нужно организовывать в формах, которые отличаются от обычных уроков, - это могут быть экскурсии, походы, посещение музеев, театров, а также соревнования, общественно полезные практики", - сказал глава ИСМО.

Комментируя слова главы Рособрнадзора Анзора Музаева о перегрузке школьных программ неподъемными для учеников темами, Костенко заявил, что на данный момент в Минпросвещения не поступало никаких конкретных жалоб или предложений с просьбой убрать из программ какие-то сложные темы или изменить их.

"Если кто-то направит свои замечания или предложения, то каждое из них будет внимательно рассмотрено в установленном порядке. Минпросвещения РФ провело большую работу, чтобы российское образование было единым и качественным. Утверждены единые рабочие программы по каждому учебному предмету, их содержание прошло широкое общественно-профессиональное обсуждение", - отметил он.

1 сентября вступил в силу (за исключением некоторых подпунктов) приказ 704 Минпросвещения "О внесении изменений в некоторые приказы Минпросвещения, касающиеся федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования", обеспечивающий формирование единого образовательного пространства и регламентирующий нагрузку школьников. Так, в приказе прописаны предельные объемы домашнего задания и количество часов, отводимые для уроков с учётом максимально допустимой нагрузки.