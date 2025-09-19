Поиск

Минпросвещения возразило против вывода Рособрнадзора о "безобразной" перегрузке в школе

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Минпросвещения РФ заявили, что нагрузка на школьников снижается. Так в министерстве прокомментировали заявление главы Рособрнадзора Анзора Музаева о перегрузке школьной программы неподъемными темами до 30%.

"Глава Рособрнадзора Анзор Музаев говорил о существовавшей ранее проблеме. Однако за последнее время была проделана масштабная и детальная работа. Ее результаты закреплены в приказе Минпросвещения России №704. Сейчас уже с уверенностью можно говорить о снижении нагрузки на учеников", - сообщили "Интерфаксу" в министерстве.

Ранее Музаев назвал безобразием перегрузку школьной программы сложными темами.

"Анализ экспертного сообщества вузов показал, что большинство предметов стандартной школьной программы (...) от 15% до 30% перегружены темами, которые в Советском Союзе (...) преподавались часто в конце второго курса университета", - сказал Музаев в ходе "круглого стола" "Качество образования - основа достижения национальных целей" в Санкт-Петербурге.

По его мнению, это создает проблему для школ и дополнительную нагрузку для учителей.

"Тему, которую мы сейчас даем в школах в этом возрасте, (исходя) просто из оценки экспертов, кто занимается детской психологией, невозможно освоить. И что происходит часто в школах, когда мы проводим анализ? В некоторых школах учителя просто проходят эти темы мимо, потому что они понимают, что это неподъёмно и для них в том числе. Вот это безобразие, которое у нас образовалась, конечно, надо будет прекращать", - подчеркнул Музаев.

Минпросвещения Рособрнадзор Анзор Музаев
