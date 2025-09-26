Семь человек погибли от отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура Ленинградской области проводит проверку по факту отравления суррогатным алкоголем нескольких жителей Сланцевского района, сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в результате употребления суррогата скончались семь человек и трое госпитализированы с отравлением.

"В Ленинградской области мои коллеги из местной полиции задержали жителя деревни Гостицы. Он подозревается в продаже односельчанам спиртосодержащей жидкости", - написала Волк в своем телеграм-канале.

Областная прокуратура признала законным и обоснованным уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

"При надзорном сопровождении прокуратуры лица, реализовавшие алкоголь, задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавляет пресс-служба.