Поиск

Семь человек погибли от отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура Ленинградской области проводит проверку по факту отравления суррогатным алкоголем нескольких жителей Сланцевского района, сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в результате употребления суррогата скончались семь человек и трое госпитализированы с отравлением.

"В Ленинградской области мои коллеги из местной полиции задержали жителя деревни Гостицы. Он подозревается в продаже односельчанам спиртосодержащей жидкости", - написала Волк в своем телеграм-канале.

Областная прокуратура признала законным и обоснованным уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

"При надзорном сопровождении прокуратуры лица, реализовавшие алкоголь, задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавляет пресс-служба.

Ленинградская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" возобновились после профилактических работ

Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" возобновились после профилактических работ

ВТБ не допускает снижение доли государства ниже контроля до 2030 года

Глава ЦИК сообщила о подготовке способа дистанционного голосования без интернета

Глава ЦИК сообщила о подготовке способа дистанционного голосования без интернета

В Смоленской области товарный поезд загорелся после столкновения с грузовиком

Псковский губернатор сообщил о взрыве на железнодорожных путях

Российские военные нейтрализовали за ночь 55 беспилотников ВСУ

Пожар произошел на НПЗ на Кубани из-за падения обломков БПЛА

Глава МАГАТЭ отметил важность обсуждения с Россией вопросов ядерной безопасности

Путин заявил, что сотрудничество РФ с МАГАТЭ налажено практически по всем направлениям

Путин заявил, что сотрудничество РФ с МАГАТЭ налажено практически по всем направлениям

Украинский беспилотник подавлен на территории Курской АЭС-2

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7236 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ70 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });