Дмитрий Патрушев заявил об увеличении товарооборота с Индией

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Товарооборот между Россией и Индией в 2024 году увеличился на 12%, сообщил журналистам на выставке World Food India 2025 вице-премьер Дмитрий Патрушев.

"Все это позволяет нам говорить о том, что товарооборот между Россией и Индией будет расти. Он увеличился на 12%. И думаю, что в последующие годы мы будем только увеличивать наш товарооборот и наши взаимоотношения с нашими партнерами", - сказал он.

Он также сказал, что в этом году Россия принимает участие в выставке World Food India 2025. "Конечно, это будет способствовать увеличению взаимного товарооборота продукции агропромышленного комплекса", - подчеркнул вице-премьер.

"Но помимо этого мы провели ряд достаточно важных встреч, где обсуждались всесторонние вопросы и абсолютно различная повестка. В том числе это вопросы увеличения взаимного товарооборота по всем направлениям, это подписание соглашения между ЕАЭС и Республикой Индия, это создание Зерновой биржи БРИКС, которая, на наш взгляд, крайне на сегодняшний день важна и решение, которое надо принять назрело, в том числе это развитие стратегического партнерства между нашими странами в части экономического развития", - добавил Патрушев.

Свою продукцию на выставке "World Food India 2025" представляют 16 российских компаний-экспортеров основных подотраслей АПК - зерновая, масложировая, мясная, молочная, кондитерская, производители готовой продукции, алкогольных и безалкогольных напитков, рыба и морепродукты, всего в деловой миссии в рамках выставки участвует более 30 российских компаний.