Умер житель брянского поселка, пострадавший 23 сентября при атаке БПЛА

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о кончине местного жителя, получившего ранения в результате атаки беспилотников 23 сентября.

"К сожалению, раненный при атаке (дронов - ИФ) 23 сентября в поселке Суземка мужчина скончался. Медики боролись за его жизнь, сделали все возможное, но ранения были слишком серьезными", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

Он отметил, что власти окажут семье погибшего материальную помощь и необходимую поддержку.

