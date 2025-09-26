Мужчина ранен при атаке украинского дрона в курской деревне

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Мирный житель пострадал в результате атаки дрона ВСУ в Беловском районе Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Украинский дрон атаковал деревню Гирьи Беловского района. Пострадал 66-летний мужчина. У него множественные слепые осколочные ранения лица, передней брюшной стенки, левой ноги и руки", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

Хинштейн уточнил, что пострадавшего в состоянии средней степени тяжести доставляют в областную больницу.