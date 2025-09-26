В ГД внесен проект о ратификации соглашения между РФ и Кувейтом о выдаче преследуемых лиц

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения между Россией и Кувейтом о выдаче лиц для уголовного преследования или исполнения приговора.

"Проектом федерального закона предлагается ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Государством Кувейт о выдаче, подписанное в г. Санкт-Петербурге 28 июня 2024 г." - говорится в пояснительной записке к законопроекту 1025674-8, опубликованному в базе данных Госдумы в пятницу.

Соглашением предусматривается, что стороны обязуются выдавать по запросу друг другу лиц для уголовного преследования или исполнения приговора.