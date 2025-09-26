В МИД РФ заявили о рисках мирового конфликта на фоне сообщений о подготовке Киевом диверсий

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Подготовка Киевом диверсий в Румынии и Польше для провокации столкновения России и НАТО, о которой сообщил ряд венгерских СМИ, ставит Европу на грань Третьей мировой войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сегодня сразу несколько венгерских СМИ сообщили о планах (президента Украины Владимира) Зеленского осуществить диверсии в Румынии и Польше с целью обвинить в них Россию. Так, на Банковой готовят свой "Гляйвицкий инцидент" - с целью создать Casus belli для войны между Россией и НАТО", - написала Захарова в своем телеграм-канале в пятницу.

"Если все это подтвердится, то мы должны признать: никогда в современности Европа не была столь близко к началу Третьей мировой войны", - заявила она.

Согласно публикациям, пояснила представитель МИД, Киев планирует отремонтировать и оснастить боевым поражающим элементом несколько сбитых или перехваченных российских БПЛА, после чего под видом "российских дронов" отправить их на крупные транспортные хабы НАТО в Польше и Румынии, одновременно проведя дезинформационную кампанию в Европе, обвинив в случившемся Россию.