Минприроды предложило ввести учет и маркировку домашних животных

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU -Минприроды РФ предлагает ввести государственный учет и маркировку домашних питомцев, владельцы питомцев смогут самостоятельно выбрать способ маркировки - чипирование или специальный ошейник. Перечень животных определит правительство, прежде всего процедура затронет собак, остальных животных владельцы смогут маркировать по желанию.

Соответствующий проект изменений для внесения в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными" опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.

Как уточнили в пресс-службе Минприроды РФ, "документ разработан по поручению президента страны и вводит государственное регулирование учета и маркировки домашних питомцев, прежде всего собак". Законопроект, как пояснили в министерстве, впервые закрепляет в правовом поле понятия учет и маркирование домашних животных.

"Согласно документу, при ведении учета информация об уже маркированном питомце заносится в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии Россельхознадзора (ФГИС ВетИС). Эта услуга бесплатна. Внести информацию в систему имеют право уполномоченные органы, юридические и физические лица, входящие в структуру Государственной ветеринарной службы России, а также аттестованные специалисты в области ветеринарии", - сообщили в Минприроды.

Способ маркировки домашнего животного выбирает сам владелец. Это может быть электронный способ, то есть чипирование, или визуальный, например, специальный ошейник, содержащие информацию о животном и его владельце. По желанию владельца маркировать питомца можно двумя способами - как электронным, так и визуальным.

"Такие процедуры помогут быстро отыскать владельца, если питомец потерялся или недобросовестный хозяин решил от него избавиться. Это позволит сократить на улицах количество брошенных животных", - добавили в ведомстве.

Перечень видов домашних животных, которые подлежат обязательному учету, а также его порядок утверждаются правительством России. Планируется, что это коснется собак. Минприроды России разработает порядок и способы маркировки питомцев, которые подлежат учёту.

"Остальных домашних животных владельцы могут маркировать по желанию", - отметили в ведомстве.

Согласно проекту изменений, введение указанных положений также позволит обеспечить "сокращение популяции животных без владельцев".

"Принятие законопроекта повлечет финансовые последствия для физических лиц - владельцев домашних животных, в связи с необходимостью осуществления маркирования домашних животных за свой счет. Средняя стоимость процедуры маркирования, включающая цену средств маркирования и услуги ветеринарной клиники, составляет ориентировочно 2 490 рублей на одного животного", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия изменений, согласно проекту о внесении изменений в федеральный закон, они ступят в силу с 1 сентября 2026 года.