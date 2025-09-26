Поиск

Минприроды предложило ввести учет и маркировку домашних животных

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU -Минприроды РФ предлагает ввести государственный учет и маркировку домашних питомцев, владельцы питомцев смогут самостоятельно выбрать способ маркировки - чипирование или специальный ошейник. Перечень животных определит правительство, прежде всего процедура затронет собак, остальных животных владельцы смогут маркировать по желанию.

Соответствующий проект изменений для внесения в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными" опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.

Как уточнили в пресс-службе Минприроды РФ, "документ разработан по поручению президента страны и вводит государственное регулирование учета и маркировки домашних питомцев, прежде всего собак". Законопроект, как пояснили в министерстве, впервые закрепляет в правовом поле понятия учет и маркирование домашних животных.

"Согласно документу, при ведении учета информация об уже маркированном питомце заносится в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии Россельхознадзора (ФГИС ВетИС). Эта услуга бесплатна. Внести информацию в систему имеют право уполномоченные органы, юридические и физические лица, входящие в структуру Государственной ветеринарной службы России, а также аттестованные специалисты в области ветеринарии", - сообщили в Минприроды.

Способ маркировки домашнего животного выбирает сам владелец. Это может быть электронный способ, то есть чипирование, или визуальный, например, специальный ошейник, содержащие информацию о животном и его владельце. По желанию владельца маркировать питомца можно двумя способами - как электронным, так и визуальным.

"Такие процедуры помогут быстро отыскать владельца, если питомец потерялся или недобросовестный хозяин решил от него избавиться. Это позволит сократить на улицах количество брошенных животных", - добавили в ведомстве.

Перечень видов домашних животных, которые подлежат обязательному учету, а также его порядок утверждаются правительством России. Планируется, что это коснется собак. Минприроды России разработает порядок и способы маркировки питомцев, которые подлежат учёту.

"Остальных домашних животных владельцы могут маркировать по желанию", - отметили в ведомстве.

Согласно проекту изменений, введение указанных положений также позволит обеспечить "сокращение популяции животных без владельцев".

"Принятие законопроекта повлечет финансовые последствия для физических лиц - владельцев домашних животных, в связи с необходимостью осуществления маркирования домашних животных за свой счет. Средняя стоимость процедуры маркирования, включающая цену средств маркирования и услуги ветеринарной клиники, составляет ориентировочно 2 490 рублей на одного животного", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия изменений, согласно проекту о внесении изменений в федеральный закон, они ступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Минприроды РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 26 сентября

В Кремле ожидают на неделе реакции Трампа на предложение Путина по ДСНВ

В Кремле ожидают на неделе реакции Трампа на предложение Путина по ДСНВ

Мурашко заявил, что 25,4% населения РФ к 2030 г. составят люди в возрасте 60 лет и старше

Мурашко заявил, что 25,4% населения РФ к 2030 г. составят люди в возрасте 60 лет и старше

Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия судьи Момотова

Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия судьи Момотова

Путин и Лукашенко в ходе встречи в Москве общались почти пять с половиной часов

Иноагентами признаны Демьян Кудрявцев и Зинаида Пронченко

Иноагентами признаны Демьян Кудрявцев и Зинаида Пронченко

Минфин предложил учитывать поступления на счета при назначении единого пособия на детей

Минфин предложил учитывать поступления на счета при назначении единого пособия на детей

РФ добавила в "стоп-лист" дополнительную группу британских политиков и экспертов

Суд не стал арестовывать главу "Объединенной теплоснабжающей компании" Носкова

Умер Тигран Кеосаян

Умер Тигран Кеосаян
Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7242 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });