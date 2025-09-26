МИД заявил, что решения "международной претензионной комиссии для Украины" будут ничтожны для РФ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Создание под эгидой Совета Европы "международной претензионной комиссии для Украины" имеет целью обосновать материальные претензии Киева к РФ, создать "информационный фон" для кражи российских суверенных активов, замороженных на Западе, заявляют в МИД РФ.

Решения подобных структур для России будут ничтожны, а их поддержка со стороны каких-либо недружественных государств будет рассматриваться Москвой как враждебный демарш, и на эти действия будет дан адекватный ответ.

Такую позицию озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос СМИ в связи с разработкой проекта конвенции о "международной претензионной комиссии для Украины".

По словам Захаровой, упомянутая комиссия, "является еще одним антироссийским псевдоправовым механизмом, создаваемым под эгидой Совета Европы в развитие небезызвестного "реестра ущерба". "Среди ее полномочий - рассмотрение поданных в "реестр" жалоб (включая представленные "доказательства"), а также определение подлежащих выплате компенсаций", - отметила она.

Однако истинная задача подобной комиссии, подчеркнула Захарова, "обосновать материальные претензии" Киева к России, "создать "информационный фон" для кражи наших суверенных активов, замороженных на Западе".

"Неоднократно высказывали нашу принципиальную позицию: любые попытки недружественных стран привлечь Российскую Федерацию к "ответственности" через наспех сколачиваемые под "зонтиком" СЕ квазиюридические механизмы обречены на провал. Их решения для нас ничтожны. Действия каких бы то ни было государств или международных организаций в поддержку таких структур будут рассматриваться как враждебный России демарш и получат адекватный ответ", - заявила Захарова.

Ее ответ размещен в пятницу на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ходе пленарной сессии ПАСЕ 29 сентября - 3 октября планируются так называемые срочные дебаты по проекту открытой для внерегиональных государств конвенции об учреждении "международной претензионной комиссии для Украины". Ранее этот документ был одобрен в рабочих структурах Комитета министров СЕ, напомнили в МИД РФ.