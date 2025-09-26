Поиск

МИД заявил, что решения "международной претензионной комиссии для Украины" будут ничтожны для РФ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Создание под эгидой Совета Европы "международной претензионной комиссии для Украины" имеет целью обосновать материальные претензии Киева к РФ, создать "информационный фон" для кражи российских суверенных активов, замороженных на Западе, заявляют в МИД РФ.

Решения подобных структур для России будут ничтожны, а их поддержка со стороны каких-либо недружественных государств будет рассматриваться Москвой как враждебный демарш, и на эти действия будет дан адекватный ответ.

Такую позицию озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос СМИ в связи с разработкой проекта конвенции о "международной претензионной комиссии для Украины".

По словам Захаровой, упомянутая комиссия, "является еще одним антироссийским псевдоправовым механизмом, создаваемым под эгидой Совета Европы в развитие небезызвестного "реестра ущерба". "Среди ее полномочий - рассмотрение поданных в "реестр" жалоб (включая представленные "доказательства"), а также определение подлежащих выплате компенсаций", - отметила она.

Однако истинная задача подобной комиссии, подчеркнула Захарова, "обосновать материальные претензии" Киева к России, "создать "информационный фон" для кражи наших суверенных активов, замороженных на Западе".

"Неоднократно высказывали нашу принципиальную позицию: любые попытки недружественных стран привлечь Российскую Федерацию к "ответственности" через наспех сколачиваемые под "зонтиком" СЕ квазиюридические механизмы обречены на провал. Их решения для нас ничтожны. Действия каких бы то ни было государств или международных организаций в поддержку таких структур будут рассматриваться как враждебный России демарш и получат адекватный ответ", - заявила Захарова.

Ее ответ размещен в пятницу на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ходе пленарной сессии ПАСЕ 29 сентября - 3 октября планируются так называемые срочные дебаты по проекту открытой для внерегиональных государств конвенции об учреждении "международной претензионной комиссии для Украины". Ранее этот документ был одобрен в рабочих структурах Комитета министров СЕ, напомнили в МИД РФ.

МИД РФ Мария Захарова Украина Совет Европы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 26 сентября

В Кремле ожидают на неделе реакции Трампа на предложение Путина по ДСНВ

В Кремле ожидают на неделе реакции Трампа на предложение Путина по ДСНВ

Мурашко заявил, что 25,4% населения РФ к 2030 г. составят люди в возрасте 60 лет и старше

Мурашко заявил, что 25,4% населения РФ к 2030 г. составят люди в возрасте 60 лет и старше

Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия судьи Момотова

Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия судьи Момотова

Путин и Лукашенко в ходе встречи в Москве общались почти пять с половиной часов

Иноагентами признаны Демьян Кудрявцев и Зинаида Пронченко

Иноагентами признаны Демьян Кудрявцев и Зинаида Пронченко

Минфин предложил учитывать поступления на счета при назначении единого пособия на детей

Минфин предложил учитывать поступления на счета при назначении единого пособия на детей

РФ добавила в "стоп-лист" дополнительную группу британских политиков и экспертов

Суд не стал арестовывать главу "Объединенной теплоснабжающей компании" Носкова

Умер Тигран Кеосаян

Умер Тигран Кеосаян
Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7242 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });