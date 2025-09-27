Температура в регионах Сибири к началу следующей недели понизится на 15-20 градусов

Понижение температуры придет и в регионы Дальнего Востока

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Резкое понижение температуры произойдет в регионах Сибири, где отмечалась летняя погода с температурой около плюс 25 градусов, к понедельнику она понизится примерно на 20 градусов: днем будет около плюс 5, а ночью прогнозируются заморозки, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень резкое понижение температуры прогнозируется на азиатской части страны. В пятницу и предшествующие дни в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях была жаркая погода, около плюс 25 градусов. И резкое понижение температуры произойдет в выходные", - сказал Вильфанд.

В частности, в Новосибирске еще в пятницу температура была около плюс 20 - плюс 25 градусов днем, но уже в воскресенье столбики термометров будут показывать около плюс 10 градусов, а в понедельник "заморозки и дневные температуры, максимальные, в диапазоне от плюс 5 до плюс 10 градусов".

Таким образом, температура понизится примерно на 15-20 градусов.

Аналогичная погодная ситуация прогнозируется в Алтайском крае, Кемеровской, Омской и Томской областях, а также в Республике Алтай.

"На юге Красноярского края тоже супервысокая температура. В субботу до 25 градусов, но к понедельнику тоже понижение. Ночью около нуля с заморозками до минус 2. Днем всего-навсего плюс 3 - плюс 8. Очень резкое понижение температуры. Но при этом давление достаточно высокое и преимущественно без осадков", - уточнил Вильфанд.

В Иркутской области также прогнозируется понижение температуры, но оно начнется со вторника.

"Чуть позже, 30 сентября и 1 октября, резко понизится температура и в Амурской области. Там тоже сейчас плюс 20 - плюс 25 градусов, но в последний день сентября и в первый день октября температура понизится на 15 градусов", - сказал Вильфанд.

Такое изменение погоды связано с изменением направления ветра с южного и юго-западного, когда воздух перемещается из Центральной Азии, на северные потоки, они и приведут к резкому понижению температуры.