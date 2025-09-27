Товарооборот между Таджикистаном и Россией вырос на 13%

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Москве состоялось 21-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Таджикистана и России с участием премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоды и вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, сообщает в субботу пресс-центр министерства промышленности и новых технологий Таджикистана.

Согласно сообщению, на заседании были обсуждены вопросы, связанные с текущей ситуацией и перспективами межправительственного сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, банковского дела, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, образования, культуры и других секторах.

"Было отмечено, что в 2024 году объём товарооборота Таджикистана с Российской Федерацией составил $1,9 миллиарда, что по сравнению с 2023 годом больше на $200 миллионов. За восемь месяцев текущего года объём товарооборота между двумя странами достиг более $1,4 миллиарда, темпы роста составили 13%", - говорится в сообщении.

Стороны выразили готовность к расширению и эффективному использованию имеющихся возможностей и ресурсов. В ходе встречи был подписан протокол о совместной деятельности Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Республики Таджикистан и Российской Федерации.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие интерес для сторон.