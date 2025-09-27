Минобороны заявило об ударах по объектам железнодорожной инфраструктуры Украины

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что нанесли удары по тяговым подстанциям Украины, которые используются для обеспечения железнодорожных перевозок техники и оружия в Донбасс.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение тяговым подстанциям, используемым для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий на Донбассе, местам хранения и пуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия...", - заявили в Минобороны РФ в субботу.

По данным ведомства, нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 138 районах.