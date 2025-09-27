Военные сообщили о контроле над двумя населенными пунктами в ДНР

Также взято под контроль Степовое в Днепропетровской области

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Российские войска взяли под контроль населенные пункты Дерилово и Майское в ДНР и Степовое в Днепропетровской области, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Запад" решительными действиями освободили населенный пункт Дерилово", - говорится в сообщении министерства.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Майское", - сообщили в Минобороны РФ.

Военнослужащие группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны армии Украины и установили контроль над населенным пунктом Степовое в Днепропетровской области.

Как сообщило военное ведомство, в Кировске (ДНР) российские штурмовые подразделения продолжают уничтожать разрозненные группы военнослужащих ВСУ.

"Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Петровка, Колодезное Харьковской области, Дробышево, Новоселовка и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. Потери украинских сил за сутки составили до 230 военнослужащих, бронеавтомобиль, 18 автомобилей, шесть станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

По данным российских военных, "Южная" группировка войск за сутки в районе Клебан-Быкского водохранилища (ДНР) взяла под контроль 1,1 кв. км территории. "Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Константиновка, Дроновка, Бересток, Дружковка, Плещеевка и Федоровка", - сообщили в Минобороны РФ.

Армия Украины потеряла в зоне действий группировки до 295 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля, шесть станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств, сообщило ведомство.

Согласно данным Минобороны, подразделения группировки "Восток" поразили в течение суток формирования четырех бригад ВСУ в районах Подгавриловки, Приволья в Днепропетровской области, Новогригоровки, Сладкого, Успеновки и Гуляйполя в Запорожской области. Здесь украинская армия потеряла свыше 285 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, гаубицу.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Красный Лиман, Удачное, Московское, Димитров, Петровка, Доброполье, Родинское и Рубежное", - сообщило министерство обороны.

По словам военных, за сутки потери украинских подразделений составили до 475 военнослужащих, танк, бронетранспортер, два пикапа и два артиллерийских орудия.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Варачино, Храповщина, Андреевка и Алексеевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Отрадное и Волчанск", - информирует военное ведомство.

По его данным, ВСУ потеряли в течение суток свыше 175 военнослужащих, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия, восемь складов боеприпасов и материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой, механизированной бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Антоновка, Садовое Херсонской области, Камышеваха и Лукьяновское Запорожской области", - сообщило Минобороны РФ.

В течение суток уничтожено до 75 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль, пять автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств, добавили в министерстве.