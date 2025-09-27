На ЗАЭС сообщили о штатной работе всех систем без внешнего электропитания

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Все системы Запорожской АЭС работают штатно, функции охлаждения ядерного топлива выполняются в полном объеме, несмотря на отсутствие внешнего электропитания более трех суток, говорится в сообщении ЗАЭС в субботу.

"С 23 сентября 2025 года электроснабжение собственных нужд Запорожской атомной станции осуществляется от резервных дизель-генераторов (...) Функции охлаждения ядерного топлива в бассейнах выдержки и реакторах выполняются в полном объеме. На сегодняшний день все системы, обеспечивающие жизнедеятельность атомной станции, работают в штатном режиме и запитаны от резервных источников энергии", - сказано в телеграм-канале ЗАЭС.

Уточняется, что на площадке станции есть достаточные запасы топлива для длительной работы генераторов. Радиационная обстановка остается в пределах нормы, никаких изменений не зафиксировано.

"Сотрудники станции находятся на своих рабочих местах, обеспечивая контроль за работой оборудования и безопасностью объекта. Подчеркиваем, что ситуация на Запорожской АЭС находится под полным контролем. Персонал осуществляет постоянный мониторинг всех технологических параметров", - добавили представители станции.

Об отключении линии "Днепровская" стало известно 23 сентября. Представители ЗАЭС сообщили, что причиной стало огневое воздействие ВСУ. Станцию перевели на питание от дизельных генераторов. В этом году ЗАЭС остается без внешнего питания второй раз, предыдущий раз это происходило 4 июля.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной - 330 кВ "Ферросплавная-1". Подача по резервной линии была прекращена 7 мая.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").