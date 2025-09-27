В МИД РФ заявили, что резолюция 2231 СБ ООН и СВПД продолжают действовать

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Резолюция 2231 Совбеза ООН и Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД) продолжают действовать, заявили в МИД РФ.

"Таким образом, пресловутый "снэпбэк" (механизм восстановления санкций против Ирана - ИФ) нельзя считать состоявшимся. Резолюцию 2231 и СВПД никто не отменял. Они продолжают действовать до 18 октября. У Секретариата ООН нет никаких оснований и мандата пересматривать и отклоняться от положений этой резолюции", - говорится в заявлении.

Совбез ООН 26 сентября проголосовал против представленного Россией и Китаем проекта резолюции о продлении СВПД на шесть месяцев.

"Одним из ключевых элементов постановляющей части российско-китайского проекта стал настоятельный призыв ко всем первоначальным участникам СВПД незамедлительно возобновить переговоры по вопросам, касающимся резолюции 2231 и закрепленных в ней всеобъемлющих договоренностей", - отметили на Смоленской площади.

"Нагнетанием уперто занимаются Великобритания, Германия, Франция, которые задались целью неправовыми методами добиться восстановления отмененных десятилетие назад ооновских санкций в отношении ИРИ. В русле своего откровенно конфронтационного курса они - наряду с США, давно объявившими о выходе из СВПД и вставшими на путь нарушения резолюции 2231 - выступили против инициативы Москвы и Пекина", - посетовали там.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили о необходимости исключить силовые методы и приемы при решении задач в сфере ядерного нераспространения.

"Англичане и "евродвойка" навредили не только "ядерной сделке", но и себе, пойдя на демонстративное нарушение резолюции 2231 и действуя в обход согласованного порядка, скрепленного консенсусным решением СБ ООН. Соответственно, ни их обращение в Нью-Йорке по поводу "снэпбэка" от 28 августа, ни вброшенный с их подачи председательский вариант резолюции, который был рассмотрен Советом Безопасности 19 сентября, не отвечали высоким требованиям резолюции 2231, а значит - ничтожны с точки зрения международного права и не влекут никаких обязательств для других государств-участников ООН", - подчеркнули в МИД России.